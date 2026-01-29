Новости
С 31 января на Дону закроют сезон охоты на зайца-русака

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области напоминает охотникам о скором завершении сезона охоты на зайца-русака. 31 января станет последним днем, когда разрешена охота на зайца без использования борзых собак.

Согласно информации, размещенной на сайте областного Минприроды, в текущем сезоне охота регулировалась следующим образом:

- с 21 октября 2025 г. по 14 января 2026 г. – охота с борзыми собаками;
- с 4 ноября 2025 г. по 31 января 2026 г. – охота без использования собак.

Минприроды напоминает об ответственности за незаконную добычу зайца-русака. Нарушение закона влечет за собой:

- административный штраф в размере от 500 до 4 000 рублей с возможной конфискацией орудий охоты;
- уголовную ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет;
- возмещение ущерба природе в размере 500 рублей за каждого незаконно добытого зайца.
Фото: Нейросеть
