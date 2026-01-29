С 31 января на Дону закроют сезон охоты на зайца-русака

Фото: Нейросеть

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области напоминает охотникам о скором завершении сезона охоты на зайца-русака. 31 января станет последним днем, когда разрешена охота на зайца без использования борзых собак.Согласно информации, размещенной на сайте областного Минприроды, в текущем сезоне охота регулировалась следующим образом:- с 21 октября 2025 г. по 14 января 2026 г. –- с 4 ноября 2025 г. по 31 января 2026 г. –Минприроды напоминает об ответственности за незаконную добычу зайца-русака. Нарушение закона влечет за собой:- административный штраф в размерес возможной конфискацией орудий охоты;- уголовную ответственность в виде штрафа- возмещение ущерба природе в размере