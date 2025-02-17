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В Ростовской области ветеринары спасли собаку с выпавшим кишечником

В Ростовской области ветеринары спасли собаку с выпавшим кишечником

В Ростовской области ветеринарные специалисты оказали помощь собаке, у которой выпал кишечник. Об этом необычном случае рассказали сотрудники приюта «Феникс» в Азове. Местные жители нашли четвероногого друга, которого назвали Пуговка, в селе Кулешовка и привезли его в приют.

У животного была серьезная рана, из которой выпали участки кишечника. Первоначальный осмотр показал, что собака в целом в стабильном состоянии, но нужна экстренная помощь. 16 февраля была проведена операция Пуговке.

Как впоследствии сообщили врачи, повреждения оказались более серьезными, чем предполагалось изначально. У собаки имелись глубокие порезы и оторванная подводящая кишка, что привело к попаданию пищи в брюшную полость.

К счастью, операция прошла успешно: медики очистили брюшину и восстановили кишечник. Несмотря на это, Пуговка остается в критическом состоянии и нуждается в постоянном наблюдении. В ближайшие дни она будет под присмотром врачей, а затем вернётся в приют для дальнейшего лечения.
Фото: приют феникс
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