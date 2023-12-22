Движение на трассе Ростов – Ставрополь восстановлено

Фото: УГИБДД по Ростовской области

К утру 22 декабря движение на трассе Ростов – Ставрополь восстановили. Информацию об этом сообщили в региональном УГИБДД.Проезд на 153-м километре автодороги рядом с селом Песчанокопским был перекрыт из-за аварии, в которой погибли пять человек.Происшествие случилось 21 декабря примерно в 18:30. Водитель «Фольксвагена Поло» выехал на встречную полосу. В тот момент ему навстречу двигалась фура «МАН». Транспорт столкнулся лоб в лоб. В результате ДТП погибли 30-летний водитель «Фольксвагена» и все его пассажиры. На месте скончались 32-летняя женщина, 8-летняя и 10-летняя девочки. Еще одна 14-летняя девочка умерла в больнице.