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Появились кадры с места ДТП на трассе Ростов – Ставрополь

Появились кадры с места ДТП на трассе Ростов – Ставрополь
Появились кадры с места смертельного ДТП на трассе Ростов – Ставрополь. Видео предоставили в региональном УГИБДД.

Судя по тому, что осталось от легковой машины, шансов выжить практически не было. «Фольксваген» превратился в кучу металлолома. От смертельных травм не спасли ни немецкое качество, ни подушки безопасности. Удар был слишком сильным: машина на скорости влетела в фуру лоб в лоб.

Жуткая трагедия случилась 21 декабря рядом с селом Песчанокопским Ростовской области. 30-летний мужчина на «Фольксвагене Поло» выехал на «встречку», по которой двигался «МАН».

В результате жесткого лобового столкновения погибли пять человек. От травм скончались водитель и пассажиры легковушки: 32-летняя женщина, девочки в возрасте 8, 10 и 14 лет.
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