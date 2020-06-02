Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Две сокращённые недели ждут жителей Ростовской области в июне

Две сокращённые недели ждут жителей Ростовской области в июне
Роструд напомнил россиянам о двух сокращённых неделях в июне.

В следующую пятницу страна будет отмечать День России. В связи с этим 12 июня будет нерабочим. Таким образом, выходные продлятся три дня – с 12 по 15 июня. Предшествующий праздничному день, четверг, будет сокращён на один час.

Вторая четырёхдневная рабочая неделя пройдёт в конце месяца. Из-за парада Победы выходным днём объявлено 24 июня. Рабочими будут 22-23 июня и 25-26 июня.
«Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается», - отметили в Роструде.

В ведомстве также добавили, что поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохранением зарплаты, то 23 июня предпраздничным не считается, и его продолжительность на час не сокращается.

Напомним, дату парада назначил президент РФ Владимир Путин. В Ростове в параде примут участие 43 тысячи военнослужащих и около 800 единиц техники. Из-за подготовки к мероприятию в центре города будет ограничено движение.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.