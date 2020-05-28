Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанам рассказали, каким будет День Победы 24 июня

Ростовчанам рассказали, каким будет День Победы 24 июня
Стало известно, как пройдет празднование Дня Победы в Ростове. В этот день, 24 июня, запланировано множество мероприятий, сообщает пресс-служба ЮВО.

Так, в параде примут участие 43 тысячи военнослужащих, а также на Театральной площади будет привлечено около 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники. Кроме того, в параде задействуют танк Т-34–85, БМ-13 «катюша» и другие машины времен ВОВ.

В небе над Ростовом запланирован пролет около 120 единиц авиационной техники.

Точное время проведения парада пока не известно.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.