Ростовчанам рассказали, каким будет День Победы 24 июня

Стало известно, как пройдет празднование Дня Победы в Ростове. В этот день, 24 июня, запланировано множество мероприятий, сообщает пресс-служба ЮВО.Так, в параде примут участие 43 тысячи военнослужащих, а также на Театральной площади будет привлечено около 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники. Кроме того, в параде задействуют танк Т-34–85, БМ-13 «катюша» и другие машины времен ВОВ.В небе над Ростовом запланирован пролет около 120 единиц авиационной техники.Точное время проведения парада пока не известно.