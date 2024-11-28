Две аварии привели к массовому отключению воды в Ростове

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Дома в центре Ростова и на Западном остались без холодной воды из-за двух аварий. Прорывы труб произошли 28 ноября на улицах Горбачева и Социалистической.В Железнодорожном районе города краны пересохли в домах в границах: улица Батуринская — улица Портовая — улица Интернациональная.В центре ограничения также коснулись людей, проживающих между переулком Газетным и проспектом Ворошиловским.По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, водоснабжение планируют восстановить до 18:00.