Две аварии привели к массовому отключению воды в Ростове
Дома в центре Ростова и на Западном остались без холодной воды из-за двух аварий. Прорывы труб произошли 28 ноября на улицах Горбачева и Социалистической.
В Железнодорожном районе города краны пересохли в домах в границах: улица Батуринская — улица Портовая — улица Интернациональная.
В центре ограничения также коснулись людей, проживающих между переулком Газетным и проспектом Ворошиловским.
По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, водоснабжение планируют восстановить до 18:00.