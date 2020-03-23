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Случай заражения коронавирусом в Ростовской области выявили у туристки из Таиланда

Случай заражения коронавирусом в Ростовской области выявили у туристки из Таиланда
Фото: gubdaily.ru

Стало известно, у кого выявили коронавирус в Ростовской области. Случай заражения новой инфекцией подтвердили 25 марта.

В областном правительстве сообщили, что пациентка — туристка из Таиланда. Она вместе с двумя другими людьми находилась в инфекционном стационаре. Дончанка приехала из-за рубежа 21 марта. У неё сразу появились признаки болезни, анализы женщины отправили в референс-центр для постановки диагноза. В среду, 25 марта, заражение коронавирусной инфекцией подтвердили.

Сообщается, что состояние пациентки удовлетворительное. Её температура — 36,6 градуса. Она проведёт в инфекционном боксе ближайшие две недели. Все люди, с которыми туристка контактировала, помещены под медицинское наблюдение. Проводятся лабораторные исследования.

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