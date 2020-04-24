В Ростовской области скончались два пациента с коронавирусом
Два человека с подтверждённым диагнозом «коронавирус» скончались в Ростовской области. Пациенты лежали в госпитале на базе горбольницы № 1 в Волгодонске. Об этом 27 апреля сообщил DonDay Волгодонск.
Одному мужчине было 92 года. Он являлся жителем хутора Денисов Мартыновского района. У одного из его соседей подтвердили COVID-19. Через какое-то время и сам пенсионер почувствовал себя плохо. Его обследовали, и после тестов был получен положительный результат на коронавирус. Дончанина госпитализировали 15 апреля. Он был в тяжёлом состоянии, за его жизнь боролись врачи. У него начались сопутствующие заболевания, и спустя больше недели он умер.
Второй пациент проживал в хуторе Потапов Волгодонского района. Ему было 59 лет. Мужчину доставили в больницу 21 апреля с пневмонией. Так же, как и в первом случае, он лежал в реанимации. Анализы показали, что у него коронавирус. У дончанина выявили сопутствующие заболевания.
Пока нельзя точно сказать, от чего именно скончались мужчины. Официальная причина смерти будет известна после вскрытия.
Напомним, первыми умершими от коронавируса в Ростовской области стали 34-летний врач из Китая и 50-летний ростовчанин.