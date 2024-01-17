Дорога к школе № 10 в Ростове покрылась коркой льда

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Жители Первомайского района Ростова-на-Дону пожаловались на дорогу к школе № 10. О проблеме горожане рассказали 17 января на сайте по благоустройству донской столицы.Из-за осадков и перепада температуры на тротуарах и дорогах образовалась наледь. Накануне днем, когда была плюсовая температура, пешеходы оставляли следы в таявшем снегу. Теперь во время заморозков все это обледенело, в том числе в переулке Днепровском, рядом с домами № 116Д и № 116Б.Местные жители просят очистить участок, по которому десятки учеников ходят в школу. Родители беспокоятся, что их дети могут получить травмы по пути к учебному заведению.