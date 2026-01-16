Донской врач получил условный срок за работу по фальшивому диплому и оформление «липовых» больных

Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области вынесен приговор бывшему главе одной из новочеркасских поликлиник. Информацию предоставили в региональном управлении ФСБ России.Речь идет о Юрии Хорошевском. По информации следствия, в июне 2025 года он приобрел через интернет поддельные дипломы о высшем медицинском образовании и окончании интернатуры. После этого он смог устроиться на должность врача в государственное бюджетное учреждение Ростовской области «СИБ» в Новочеркасске, где его супруга занимала пост главного врача.Впоследствии, в 2025 году, Хорошевский стал руководителем инфекционной больницы. С целью незаконного получения средств от страховой компании на счет больницы, он принуждал подчиненных оформлять фиктивное стационарное лечение для пациентов, фактически не находившихся в медицинском учреждении.В отношении Юрия Хорошевского были открыты уголовные производства по обвинениям в злоупотреблении служебными полномочиями и фальсификации, изготовлении или обороте фальшивых документов.Новочеркасский городской суд приговорил бывшего руководителя инфекционной больницы к условному сроку лишения свободы на период одного года и шести месяцев.