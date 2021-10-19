В поставках донской свинины в колонию УФО обнаружили вирус африканской чумы

В донской замороженной свинине, поставляемой в колонию Уральского федерального округа, нашли вирус африканской чумы. Об этом 21 октября сообщили в Россельхознадзоре.Специалисты выяснили, что продукция поступала в исправительное учреждение через ставропольскую компанию-посредника, действующую в Ростовской области. Ветеринарный сертификат компания получила там же. Кроме того, вся продукция производилась комбинатом ООО МПК «Донской». При этом на тушах стояли клейма белгородской компании.По документам отправленная свинина не использовалась в качестве сырья. Однако когда специалисты пришли брать пробы, то обнаружили более 7 тонн продукции с белгородскими клеймами. Это вдвое больше, чем поступило на ростовское предприятие. Как выяснилось, ветеринарная служба Ростовской области подделала номер ветеринарного клейма. Таким образом на комбинате «Донском» ввели в оборот порядка 16 тонн свинины неизвестного происхождения.- Все проводимые транзакции и выписываемые документы подписаны одним и тем же лицом, ветеринарным врачом ГБУ РО «Ростовская городская СББЖ», - прокомментировали в ведомстве. - На основании этих фактов у Россельхознадзора есть основания полагать, что на ростовском предприятии при попустительстве ветеринарной службы Ростовской области, возможно, осуществляется подлог мяса свинины, полученного от больных АЧС свиней, под видом добросовестных российских производителей.Россельхознадзор обратился в ФСБ и МВД России с просьбой проверить выявленные факты и принять соответствующие меры.