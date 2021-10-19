В поставках донской свинины в колонию УФО обнаружили вирус африканской чумы
В донской замороженной свинине, поставляемой в колонию Уральского федерального округа, нашли вирус африканской чумы. Об этом 21 октября сообщили в Россельхознадзоре.
Специалисты выяснили, что продукция поступала в исправительное учреждение через ставропольскую компанию-посредника, действующую в Ростовской области. Ветеринарный сертификат компания получила там же. Кроме того, вся продукция производилась комбинатом ООО МПК «Донской». При этом на тушах стояли клейма белгородской компании.
По документам отправленная свинина не использовалась в качестве сырья. Однако когда специалисты пришли брать пробы, то обнаружили более 7 тонн продукции с белгородскими клеймами. Это вдвое больше, чем поступило на ростовское предприятие. Как выяснилось, ветеринарная служба Ростовской области подделала номер ветеринарного клейма. Таким образом на комбинате «Донском» ввели в оборот порядка 16 тонн свинины неизвестного происхождения.
- Все проводимые транзакции и выписываемые документы подписаны одним и тем же лицом, ветеринарным врачом ГБУ РО «Ростовская городская СББЖ», - прокомментировали в ведомстве. - На основании этих фактов у Россельхознадзора есть основания полагать, что на ростовском предприятии при попустительстве ветеринарной службы Ростовской области, возможно, осуществляется подлог мяса свинины, полученного от больных АЧС свиней, под видом добросовестных российских производителей.
Россельхознадзор обратился в ФСБ и МВД России с просьбой проверить выявленные факты и принять соответствующие меры.