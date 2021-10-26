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Донским бизнесменам расскажут о выживании во время ковидных ограничений

Донским бизнесменам расскажут о выживании во время ковидных ограничений
В Ростовской области власти готовы разъяснить предпринимателям, как остаться на плаву в период новых коронавирусных ограничений. Специально для разъяснений создана горячая линия, на которой эксперту можно задать любой вопрос, касающийся работы в условиях ограничений по COVID-19.

Линия работает с 8:00 до 21:00, без перерыва. Номер телефон: 8 (804) 333 32 31. Об этом сообщается на сайте правительства.

Единственное, неизвестно, смогут ли эксперты проконсультировать, как получить помощь. В донском правительстве говорят, что информация о мерах поддержки бизнеса в период нерабочих дней появится позже.

Фото: fond87.ru.
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