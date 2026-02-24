Новости
Пенсионер сгорел заживо в гараже на Казахской в Ростове-на-Дону

Пенсионер сгорел заживо в гараже на Казахской в Ростове-на-Дону

В результате ночного пожара в гараже в Ростове-на-Дону погиб 74-летний мужчина. О трагедии сообщило Главное управление МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел в поздние часы 24 февраля на улице Казахской. Огонь, охвативший один из гаражей, был замечен бдительными местными жителями, которые и вызвали пожарных. Когда прибыли первые расчеты, пламя уже успело распространиться на площадь пять квадратных метров.

Для ликвидации возгорания были задействованы восемь пожарных и две единицы спецтехники. Во время борьбы с огнем пожарные обнаружили в помещении тело 74-летнего мужчины.

В настоящее время ведомство рассматривает различные версии произошедшего. Среди наиболее вероятных причин возникновения пожара назван аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
