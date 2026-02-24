Гандболистка «Ростов-Дона» применила жесткий прием на сопернице
Гандболистка «Ростов-Дона» завалила соперницу жестким приемом из рестлинга. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев пригрозил длительной дисквалификацией за подобные инциденты.
Эпизод произошел 21 февраля во втором тайме напряженной встречи «Ростов-Дон» — «Звезда», завершившейся минимальной победой ростовчанок – 31:30.
Стаценко завалила игрока «Звезды» Надежду Осипову жестким приемом, который комментаторы окрестили «трюком из рестлинга». За грубое нарушение Стаценко удалили с площадки на две минуты.
Болельщики и эксперты в соцсетях назвали действие недопустимым, подчеркнув риск травм. На следующий день Шишкарев отреагировал в Telegram-канале.