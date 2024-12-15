В Ростове развернули оперштаб после крушения двух судов в Керченском проливе

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В Ростове 15 декабря на базе администрации морских портов Азовского моря развернули оперативный штаб. Решение было принято в связи с крушением двух танкеров в Керченском проливе.Во время шторма «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения. На борту судов находилось 29 человек. С первого удалось эвакуировать 13 моряков. К сожалению, один из них погиб. Второе судно дрейфует в направлении Тамани.В связи с погодными условиями работа керченской переправы приостановлена. Спасатели выполняют работу по ликвидации последствий ЧП и разлива нефтепродуктов.