В Ростове дом Кушнарева на Темерницкой признан ОКН

Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области.

В Ростове доходный дом Кушнарева признали объектом культурного наследия. Постановление подписали еще в сентябре, однако известно об этом стало только сейчас. Информацию сообщает Комитет по охране ОКН.В 2018 году Доходный дом А. В. Кушнарева на Темерницкой, 35 был признан аварийным. В то время жители неоднократно жаловались на обвал крыши и подтопление подвала. Он был признан аварийным, без охранного статуса и подлежащим сносу.В сентябре этого года было подписано постановление, включающее старинную постройку в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (памятника). Теперь объект ОКН не смогут сносить, запрещено и строительство на охранной зоне.Доходный дом Кушнарева принадлежал Александру Васильевичу Кушнарёву – младшему брату Якова Семёновича, председателя правления Товарищества табачной фабрики Кушнарёва. Старинная постройка была возведена в 1915-1916 годах.