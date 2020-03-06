Садоводы Ростовской области могут остаться без урожая из-за тёплой зимы



Жителям Ростовской области повезло с тёплой зимой. Но, как бы люди не радовались солнцу и отсутствию морозов, такая аномальная погода может плохо сказаться на флоре и фауне.



Тёплая зима и ранняя весна могут оставить без урожая садоводов донского региона. Об этом сообщили в Россельхозцентре. Плюсовая температура и малое количество снега создают угрозу для плодовых культур. В таких благоприятных условиях развиваются вредители, болезни растений, насекомые и грибные инфекции.



Раньше всего зеленеют крыжовник, малина и смородина. Самым опасным для них сейчас является грибное заболевание мучнистая роса. Бель (как её называют в народе) поражает молодые побеги и листья, на крыжовнике — ещё завязи и плоды. Чтоб предотвратить заражение кустов, их советуют обрабатывать специальными химическими веществами.



Также начало весны опасно для всех видов плодовых деревьев. На них часто появляются колонии насекомых щитовок. Процессы жизнедеятельности этих вредителей вызывают омертвение внутренней части коры, иногда могут появляться наросты и искревления. Чтобы избавиться от щитовок, нужно прореживать крону, вырезать сухие и поражённые ветки, убирать из сада мёртвые деревья, очищать растения от мха и лишайника. Крону, саженцы и сеянцы нужно обработать инсектицидами.



Ещё одной опасностью для урожая является парша, поражающая листья, плоды, побеги, клубни и цветки. Зачастую возбудитель зимует в опавшей листве. Созревание и рассеивание вредителя наблюдается при переменной влажности при температуре от +7 до +23 градусов. Выбрасывание спор происходит уже в марте. Самым опасным для растения является, если парша попадёт на него в период распускания почек, окрашивания бутонов, цветения и опадения лепестков. Споры прорастают во влажной среде, в засушливый период их развитие задерживается.

Для профилактики парши эксперты советуют обрабатывать деревья, плоды, опавшую листву и почву весной и осенью веществами для борьбы с грибковыми болезнями (фунгицидами) на основе триазолов, стробилуринов и соединений меди.



Когда минует угроза заморозков, нужно приступить к обработке винограда. Когда температура будет держаться выше +5 градусов, его нужно опрыскивать фунгицидами. Перед обработкой лозу следует очистить от остатков земли.