Дончанин отделался условным сроком за «пьяное» ДТП с пострадавшим ребенком

Обливский районный суд Ростовской области вынес приговор В. Конопелько, по вине которого тяжелые травмы в «пьяном» дорожно-транспортном происшествии получил ребенок. Мужчину обвинили в «Причинении тяжкого вреда здоровью человека в состоянии опьянения».Конопелько около 6 утра 1 июля 2019 года взял ребенка и, будучи выпившим, отправился с ним по своим делам на личном авто «Лада Самара». По пути он превысил скорость и, не справившись с управлением, съехал в кювет.Маленький пассажир легковушки пострадал в аварии. С травмами он оказался в стационаре. В результате ДТП трудоспособность ребенка была утрачена более чем на треть.Учитывая то, что у обвиняемого Конопелько есть несовершеннолетние дети, он всячески помогал потерпевшему и полностью признал вину, суд приговорил его к трем годам условного срока с двумя годами испытательного. Кроме того, в течение двух лет мужчине запрещено садиться за руль.