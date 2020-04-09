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Житель Ростовской области получил условный срок за пьяное ДТП с пострадавшей

Житель Ростовской области получил условный срок за пьяное ДТП с пострадавшей
В Семикаракорском районе суд вынес приговор местному жителю, который сбил женщину в состоянии опьянения.

ДПТ произошло весной 2019 года. Управляя машиной в пьяном состоянии, мужчина не справился с управлением и сбил пешехода. Пострадавшая женщина получила множественные травмы и в тяжёлом состоянии была госпитализирована.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. При вынесении решения, суд учёл, что мужчина ранее не судим и полностью загладил свою вину перед потерпевшей.
- Мужчина приговорён к одному году условно, - рассказали в суде.

Кроме того, по решению суда, осужденному запрещено садиться за руль в течение двух лет и шести месяцев.

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