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Мужчина получил год условно за смертельное ДТП в Ростовской области

Мужчина получил год условно за смертельное ДТП в Ростовской области
Каменский районный суд Ростовской области приговорил виновника смертельного ДТП Евгения Е. к году условно и полутора годам испытательного срока. Мужчину обвинили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия произошла 21 марта 2020 года на трассе М-4 «Дон». Подсудимый ехал со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. Решив проскочить, он превысил скорость и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной. Водитель авто от полученных травм погиб на месте.

Евгений Е. свою вину признал полностью и раскаялся. Суд учел это, а также то, что ранее мужчина не был судим, и назначил ему год условного срока и полтора года испытательного. Кроме того, он не сможет сесть за руль в течение шести месяцев.

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