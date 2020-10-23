Мужчина получил год условно за смертельное ДТП в Ростовской области

Каменский районный суд Ростовской области приговорил виновника смертельного ДТП Евгения Е. к году условно и полутора годам испытательного срока. Мужчину обвинили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».Трагедия произошла 21 марта 2020 года на трассе М-4 «Дон». Подсудимый ехал со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. Решив проскочить, он превысил скорость и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной. Водитель авто от полученных травм погиб на месте.Евгений Е. свою вину признал полностью и раскаялся. Суд учел это, а также то, что ранее мужчина не был судим, и назначил ему год условного срока и полтора года испытательного. Кроме того, он не сможет сесть за руль в течение шести месяцев.