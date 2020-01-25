Сближение Луны с Венерой зафиксировали жители Ростовской области



Жители Ростовской области стали свидетелями уникального небесного явления - сближения Луны с Венерой. Своими наблюдениями вечером 28 января дончане поделились в социальной сети.



Жители опубликовали фото, на котором отчетливо видно, как рядом друг с другом расположены полумесяц и Венера. Планета очень яркая и похожа на светящийся фонарь. Лучше всего смотреть на явление после захода солнца, повернувшись на юго-запад.



Самые наблюдательные могут рядом с Венерой заметить и Нептун. В последние дни января многим посчастливится наблюдать пролетающую международную космическую станцию.



Для того чтобы стать астронавтом, необязательно иметь телескоп. Достаточно знать расположение звезд и быть очень внимательными.



Фото: Привет, сейчас Каменск-Шахтинский.