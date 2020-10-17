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Дончане до 65 лет составили почти половину новых зараженных коронавирусом

Дончане до 65 лет составили почти половину новых зараженных коронавирусом
В Ростовской области по количеству ежедневных заболеваний COVID-19 лидируют люди до 65 лет. Об этом сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки в донском регионе коронавирус подхватили еще 289 человек. Почти половину из них составили люди в возрасте от 46 до 65 лет - 135 человек. На втором месте оказалась молодежь от 18 до 45 лет - врачи зафиксировали 68 случаев инфицирования среди этой возрастной категории. Также диагноз коронавирус подтвердился у 53 пенсионеров и 19 детей. Меньше всего заболевших врачи выявили среди пожилых дончан старше 80 лет - 14 человек.

Помимо этого, за последние 24 часа от опасной инфекции скончались 11 жителей Ростовской области: шесть женщин в возрасте от 71 до 89 лет и пятеро мужчин от 42 до 76 лет. Всего жертвами пандемии стали 664 человека. Вчера специалисты зафиксировали рекорд по смертности - 18 дончан скончались от COVID-19. За последний месяц ежедневно умирают 8-10 человек в среднем. Большинство умерших составляют люди от 40 до 80 лет.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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