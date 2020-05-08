Дончанам предложили добираться до аэропорта на электричках

В Ростовской области начнут тестировать новый маршрут до аэропорта Платов. Он начнёт работать 21 мая. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.Мультимодальный маршрут (предусматривающий путешествие с пересадкой, при котором расписание разных видов транспорта подстраивается друг под друга) свяжет донской хаб с несколькими населёнными пунктами региона. Жители Лихой, Усть-Донецкой, Глубокой, Чертково, Аксая и Ростова-на-Дону могут доехать на пригородном поезде до железнодорожной станции в Новочеркасске. Там им предлагают пересесть на автобус № 800, следующий до Платова. Промежуточная остановка — в станице Грушевской.В СКППК добавили, что маршрут проложен в объезд развязки на трассе М-4 «Дон», так что пассажиры потратят меньше времени в пути. Стоимость проезда на автобусе — 50 рублей. Билет на электричку от Лихой до Новочеркасска обойдётся в 193 рубля, от Усть-Донецкой — 210 рублей, от Глубокой — 280 рублей, от Чертково — 490 рублей, от Аксая — 53 рубля, от Ростова-на-Дону — 105 рублей.