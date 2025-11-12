Первой телефонной станции в Ростове могут присвоить статус памятника истории и архитектуры

Фото: соцсети

Первой телефонной станции в Ростове может быть присвоен статус памятника истории и архитектуры. Сообщают представители общественного градозащитного движения «МойФасад».На улице Серафимовича, 77, расположено скромное трехэтажное здание, которое хранит в себе удивительную историю. Построенный в 1886 году, этот объект вместе с угловым зданием на пересечении улиц Серафимовича и Семашко образует единое домовладение. Изначально оба здания принадлежали купцу Петру Ященко, и именно здесь впервые появилась телефонная станция.К сожалению, этот архитектурный памятник не был признан таковым, что ставит его под угрозу исчезновения. Общественные активисты решили взять ситуацию в свои руки и подали заявку в комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН).Сейчас комитет рассматривает возможность объединения этих зданий в единый памятник под названием «Домовладение купца П.А. Ященко, где располагалась городская станция телефонных сообщений».На следующем этапе предстоит пройти государственную экспертизу, которая должна подтвердить культурную значимость объекта. После успешного завершения экспертизы оба здания будут внесены в региональный реестр памятников.