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Должность заместителя главы Шахт по вопросам внутренней политики занял Александра Байздренко

Должность заместителя главы Шахт по вопросам внутренней политики занял Александра Байздренко

В Шахтах Ростовской области произошли кадровые перестановки: Александр Байздренко стал новым заместителем главы администрации, ответственным за внутреннюю политику. Он занял место Владимира Правдюка, оставившего должность 13 февраля.

Стоит отметить, что Правдюк занимал этот пост с августа 2023 года.

Байздренко родился в станице Кочетовской Семикаракорского района. Он получил высшее образование по специальности "История" в РГУ, а также в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете, где изучал "Системный анализ и управление".

Его трудовая деятельность началась с преподавания истории и информатики, после чего он перешел на работу в муниципальные органы власти Октябрьского района.

С 2010 года руководил отделом информационных технологий и коммуникаций в финансово-экономическом управлении администрации. В 2013 году стал начальником отдела информатизации, а с 2016 года – управления инновационного развития. С 2021 года занимал пост заместителя главы районной администрации.
Фото: Администрация Шахт
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