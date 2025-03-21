Должность заместителя главы Шахт по вопросам внутренней политики занял Александра Байздренко

Фото: Администрация Шахт

В Шахтах Ростовской области произошли кадровые перестановки: Александр Байздренко стал новым заместителем главы администрации, ответственным за внутреннюю политику. Он занял место Владимира Правдюка, оставившего должность 13 февраля.Стоит отметить, что Правдюк занимал этот пост с августа 2023 года.Байздренко родился в станице Кочетовской Семикаракорского района. Он получил высшее образование по специальности "История" в РГУ, а также в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете, где изучал "Системный анализ и управление".Его трудовая деятельность началась с преподавания истории и информатики, после чего он перешел на работу в муниципальные органы власти Октябрьского района.С 2010 года руководил отделом информационных технологий и коммуникаций в финансово-экономическом управлении администрации. В 2013 году стал начальником отдела информатизации, а с 2016 года – управления инновационного развития. С 2021 года занимал пост заместителя главы районной администрации.