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Должность замглавы администрации Таганрога по вопросам архитектуры занял Александр Полянин

Должность замглавы администрации Таганрога по вопросам архитектуры занял Александр Полянин
В Таганроге на должность заместителя главы администрации города по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности был назначен Александр Полянин. Как сообщили в администрации города, он приступил к своим обязанностям с 9 января.

До 2020 года он занимал различные должности на муниципальной службе в администрации Сальского городского поселения Ростовской области. С 2020 по 2024 год Полянин работал в должности заместителя главы Администрации Сальского района, курируя вопросы строительства, архитектуры и капитального ремонта.

Ранее с должности заместителя главы администрации по вопросам архитектуры Таганрога ушел Василий Романович по собственному желанию.
Фото: администрация Таганрога
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