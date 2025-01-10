Должность замглавы администрации Таганрога по вопросам архитектуры занял Александр Полянин

Фото: администрация Таганрога

В Таганроге на должность заместителя главы администрации города по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности был назначен Александр Полянин. Как сообщили в администрации города, он приступил к своим обязанностям с 9 января.До 2020 года он занимал различные должности на муниципальной службе в администрации Сальского городского поселения Ростовской области. С 2020 по 2024 год Полянин работал в должности заместителя главы Администрации Сальского района, курируя вопросы строительства, архитектуры и капитального ремонта.Ранее с должности заместителя главы администрации по вопросам архитектуры Таганрога ушел Василий Романович по собственному желанию.