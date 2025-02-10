Долги ростовской строительной компании не смогли продать на торгах

Фото для иллюстрации: Правительство Ростовской области

На торгах не смогли продать дебиторские задолженности ООО «Строй Капитал — Девелопмент». Два лота общей стоимостью 15 миллионов рублей никого не заинтересовали. Аукцион отменили 10 февраля из-за отсутствия заявок на участие.В конце декабря прошлого года на продажу выставили права требования на долг московской компании и одному физическому лицу. Покупатель мог получить возможность через суд взыскать с них 16,7 миллиона рублей.Не исключено, что лот снова выставят на торги, но уже за меньшую сумму денег.ООО «Строй Капитал — Девелопмент» было зарегистрировано в Ростове в январе 2008 года. Компания занималась строительством зданий и производством земляных работ.