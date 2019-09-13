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После матча «Ростов» - «Ахмат» в городе будут ходить дополнительные 65 автобусов

После матча «Ростов» - «Ахмат» в городе будут ходить дополнительные 65 автобусов
На городских маршрутах после матча «Ростов» - «Ахмат» будут задействованы дополнительные 65 автобусов. Об этом сообщили в администрации донской столицы. С 18 часов до 22:45 автобус № 39 будет ходить по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

К 22:45 почти весь транспорт города будет ждать пассажиров в центральной части Ростова. С Центрального рынка будут отходить автобусы №№ 1, 4, 5, 1, 22, 26, 34, 42, 45, 49, 51, 60, 71, 83.

От пересечения проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой можно будет уехать на автобусах №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80.

С площади Советов пассажиров отвезёт транспорт маршрутов №№ 33, 35, 47, 58, 65, 77, 90, 92 и 99.

На Южном подъезде к «Ростов-Арене» будут стоять автобусы №№ 8, 49-МТ и 65а.

С 22:30 до полуночи болельщиков в разные части города развезу шаттлы.

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