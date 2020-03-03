После матча «Ростов» - ЦСКА для болельщиков запустят 70 шаттлов



Шаттлы развезут болельщиков после матча «Ростов» - ЦСКА. Всего на дороги выйдут 70 дополнительных автобусов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.



Вечером 9 марта после игры шаттлы будут ходить по двум маршрутам. Первый поедет от подземного перехода до площади Гагарина с остановками на улицах Большой Садовой и Максима Горького. Второй маршрут — от восточного подъезда к «Ростов Арене» до площади Октябрьской. Автобус будет делать остановки на улицах 40-летия Победы, Вересаева и на проспекте Шолохова.



В этот же день изменится схема движения автобусов № 39 (Центральный рынок — базы отдыха) и № 76 (Гребной канал — «Рабочий городок»). Они будут ходить по укороченной схеме - до остановки «Городской пляж».