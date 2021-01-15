До 19 градусов мороза ожидается на Дону в крещенскую ночь

В Ростовской области в крещенскую ночь ожидается мороз до 19 градусов. Снегом засыплет запад, северо-запад, восток, юг и центральную часть региона.На севере (Верхнедонской, Шолоховский, Кашарский, Боковский, Миллеровский районы) в ночь на 19 января будет облачно, но без осадков, температура воздуха – 19 градусов ниже нуля. Скорость ветра – более 7 километров в час.Не северо-востоке (Белая Калитва, Белокалитвинский, Милютинский, Тацинский районы) температура воздуха опустится до 14 градусов. Прогнозируется переменная облачность и ветер до 3,6 километра в час.На востоке (Волгодонск, Волгодонской, Дубовский, Цимлянский районы) ожидается небольшой снег и до 11 градусов мороза. Порывы ветра достигнут 10,8 километра в час.На юге (Сальск, Орловский, Зерноградский, Целинский, Песчанокопский районы) также будет снежно. Столбики термометров опустятся до 12 градусов ниже нуля, а скорость ветра составит 7,2 километра в час.На юго-западе региона (Азов, Батайск, Азовский, Неклиновский, Кагальницкий районы) в крещенскую ночь будет теплее всего. Там по прогнозу температура воздуха в ночь на 19 января будет не ниже -10 градусов. Прогнозируется облачность, ветер до 3,6 километра в час.На западе, как и на севере (Матвеев Курган, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, Мясниковский районы), синоптики обещают до 19 градусов ниже нуля. Будет снежно и ветрено. Воздушные порывы достигнут 7,2 километра в час.На северо-западе (Гуково, Зверево, Каменск-Шахтинский, Донецк) до -16 градусов, небольшой снег и ветер до 3,6 километра в час.В Ростове-на-Дону (центр области – Новочеркасск, Аксайский, Багаевский, Октябрьский районы) температура воздуха и скорость ветра будут аналогичными.Напомним, что организованные крещенские купания в Ростовской области отменены. При этом окунуться в купель при желании не запрещено.