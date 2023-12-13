До 18 декабря продлен режим повышенной готовности в Ростове

Фото: ГУ МЧС по РО.

Донские синоптики спрогнозировали неблагоприятные погодные условия до конца недели. В связи с этим власти города приняли решение о продлении режима повышенной готовности до 18 декабря.В настоящее время в круглосуточном режиме работают сотни спасателей и электриков. Специалисты реагируют на все заявки и стараются оперативно решать проблемы. Однако из-за непогоды получается это с трудом. Например, не успели установить опору ЛЭП в Аксае, как на линии снова произошла авария. В итоге люди, которые просидели сутки без света, снова остались без электричества. Властям даже пришлось развернуть пункты обогрева.На износ работают и медики. Из-за сильного гололеда больницы оказались переполнены людьми с различными травмами. Среди пострадавших - даже люди с переломом позвоночника.Школы будут работать, однако родителям советуют по возможности оставить детей дома.Жителей настоятельно просят быть предельно внимательными в период непогоды.