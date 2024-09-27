До 16 октября в Ростовской области продлили запрет на отдых в лесах

Фото: Правительство РО

С 27 сентября в Ростовской области продлили запрет на отдых в лесах. Согласно постановлению донского Министерства природных ресурсов и экологии, ограничения будут действовать до 16 октября.Решение приняли из-за высокого риска возникновения пожара. В регионе сохраняется засушливая погода, высокая температура и сильный ветер. Эти условия идеальны для распространения огня в природных зонах.Жители области надеются, что запрет продлили в последний раз в этом году.