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До 16 октября в Ростовской области продлили запрет на отдых в лесах

До 16 октября в Ростовской области продлили запрет на отдых в лесах
С 27 сентября в Ростовской области продлили запрет на отдых в лесах. Согласно постановлению донского Министерства природных ресурсов и экологии, ограничения будут действовать до 16 октября.

Решение приняли из-за высокого риска возникновения пожара. В регионе сохраняется засушливая погода, высокая температура и сильный ветер. Эти условия идеальны для распространения огня в природных зонах.

Жители области надеются, что запрет продлили в последний раз в этом году.

Фото: Правительство РО
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