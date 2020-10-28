Припомнили Бузову: супруг ростовчанки Анастасии Костенко оказался в центре скандала из-за алиментов на детей

Дмитрий Тарасов, муж ростовской модели Анастасии Костенко, оказался в центре скандала из-за алиментов на детей. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал «победный» пост известного футболиста и назвал его поступок «бабским», припомнив ситуацию с разводом с Ольгой Бузовой. Пост с резкими выражениями мужчина опубликовал на своей странице в «Инстаграме» 30 октября.Всё началось с того, что Дмитрий Тарасов в личном блоге в социальных сетях поделился информацией о судебном процессе, материальных выплатах трём своим детям и недостоверных фактах со стороны подзащитной. Также супруг ростовчанки предложил адвокату разобраться с глазу на глаз, в стороне от интернет-общественности.По мнению Сергея Жорина, Дмитрий Тарасов поступил далеко не как «настоящий мужик». Также адвокат напомнил игроку «Рубина», как он вел себя с бывшей женой Ольгой Бузовой.Конфликт между Тарасовым и Жориным перешёл на личности. Мужчины начали оскорблять и угрожать друг другу перед мировой общественностью.Напомним, ростовская модель и мама двух дочерей Анастасия Костенко добилась снижения алиментов, которые её супруг выплачивал старшей дочери. Чета Тарасовых сделала так, чтобы все дети спортсмена получали по 1/6 от зарплаты футболиста, который сейчас выступает за «Рубин».Ранее Дмитрий платил непомерные суммы на старшего ребёнка, учитывая тот факт, что бывшая супруга запрещала ему видеться с кровинушкой. Тарасов предоставил в суде документы, где было прописано, что его доходы существенно снизились, поэтому он может выплачивать только определённую сумму. Помимо этого, он добавил, что у него есть и другие две дочери, которых также нужно кормить и воспитывать.«Последними уходим из Мосгорсуда... Добились законного решения для семьи футболиста. Алиментная кабала и игнорирование двух родившихся дочек Насти закончено. 1/6 будет выплачиваться каждому ребёнку, старшая от предыдущего брака будет получать ещё дополнительно 3 МРОТ (согласитесь, никого не обидели)», - написала в заключение разбирательств ростовчанка.