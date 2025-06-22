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В Ростове на Казахской легковушка опрокинулась на крышу

В Ростове на Казахской легковушка опрокинулась на крышу
Утром 22 июня на улице Казахской в Ростове случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль перевернулся.

Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля "Volkswagen Passat" потерял контроль над управлением в районе дома №153. Это привело к тому, что машина перевернулась на крышу. Помимо этого, транспортное средство повредило дерево, дорожные указатели и контейнеры для мусора.

В областной автоинспекции сообщили, что в результате инцидента никто не получил травм.
Фото: Соцсети
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