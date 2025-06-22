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В Аксае в результате пожара пострадал 52-летний мужчина. Информация предоставлена спасательной службой города Аксай.Пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи №2 с ожогами второй степени.Возгорание началось 21 июня приблизительно в 21:00. Жители близлежащих домов почувствовали запах дыма и немедленно сообщили о случившемся в пожарную службу.Ликвидировать пожар удалось спустя пять часов. В результате инцидента огнем было уничтожено шесть строительных вагончиков на территории в 200 квадратных метров.