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В Аксае в результате пожара пострадал 52-летний мужчина

В Аксае в результате пожара пострадал 52-летний мужчина
В Аксае в результате пожара пострадал 52-летний мужчина. Информация предоставлена спасательной службой города Аксай.

Пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи №2 с ожогами второй степени.

Возгорание началось 21 июня приблизительно в 21:00. Жители близлежащих домов почувствовали запах дыма и немедленно сообщили о случившемся в пожарную службу.

Ликвидировать пожар удалось спустя пять часов. В результате инцидента огнем было уничтожено шесть строительных вагончиков на территории в 200 квадратных метров.
Фото: Соцсети
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