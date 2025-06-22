В Аксае из-за включенного утюга едва не произошел крупный пожар

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В городе Аксае Ростовской области, на улице Ленина, 2, 20 июня едва не произошла трагедия из-за возгорания, вызванного включенным утюгом.По данным областного управления МЧС, в квартире на четвертом этаже от оставленного в розетке электроприбора загорелась гладильная доска. Жильцы квартиры оперативно заметили начавшийся пожар и вызвали экстренные службы."Пожарные потушили огонь, охвативший площадь два квадратных метра", - сообщили в пресс-службе ведомства. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС. К счастью, обошлось без жертв.