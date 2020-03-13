Муж ростовчанки Костенко назвал обидчиков Терешковой дураками и лицемерами



Дмитрий Тарасов, муж ростовчанки Анастасии Костенко, защитил депутата Госдумы Валентину Терешкову. Своим мнением футболист поделился в соцсети.



Нападки на Терешкову начались после ее предложения обнулить президентские сроки. Несколько дней назад депутат заявила, что действующему президенту нужно дать право, «как и любому гражданину», снова избираться. Напомним, у Владимира Путина в 2024 году заканчивается четвертый президентский срок.



– С недоумением смотрю, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. Только вдумайтесь, женщину, кому и этого мало, 83-летнюю женщину, а кто забыл – первую в мире женщину в космосе оскорбляют в Сети. Это каким недалеким лицемером надо быть! – высказался Тарасов.



Подписчики агрессивно отреагировали на слова Дмитрия и считают, что за пост в соцсети ему заплатили. Но нашлись и сторонники футболиста.



Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза и генерал-майор авиации. Сегодня 83-летняя Валентина Владимировна является депутатом Государственной Думы.