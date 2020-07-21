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В Ростовской области хлеборобы намолотили десять миллионов тонн зерна

В Ростовской области хлеборобы намолотили десять миллионов тонн зерна
Фото: wallpaperscraft.ru

В Ростовской области хлеборобы продолжают трудится на полях. Урожай 2020 года уже превышает прошлогодние показатели. Василий Голубев сообщил о ходе уборочной страды на Дону в своём Инстаграме 24 июля.
- Донские хлеборобы намолотили уже 10 млн тонн зерна! По валовому сбору ранних зерновых мы уже лидируем на юге России. И это ещё не предел. Уборка не завершена, осталось обработать еще чуть более 12% площадей. Так что ждем окончательных добрых цифр, - подчеркнул глава региона.

По словам Василия Голубева, в настоящее время с гектара хозяйства в среднем намолачивают 34,3 центнера. Это немного больше результатов 2019 года, которые составили 33,7 ц/га.

Как стало известно, в Краснодарском крае на сегодняшний день уже завершили уборку ранних зерновых культур. Так, на Кубани намолотили примерно 9,5 миллионов тонн зерна. На Ставрополье собрали 5,2 миллионов тонн, в Волгоградской области - 3,6 миллионов тонн.

Напомним, к уборке ранних зерновых культур в Ростовской области приступили 25 июня. Основу урожая на 2020 год заложили осенью 2019 года - озимыми засеяли около 2,8 миллионов гектаров. Весной яровые посеяли​ ещё на 1,7 миллионах гектаров. Из общего числа зерновые культуры составила 720 тысяч гектаров.

Поддержку аграрной сфере продолжает оказывать правительство Ростовской области. Например, в 2019 году сумма выделенных средств составила 5,6 миллиардов рублей. Из которых на развитие растениеводства направили почти два миллиарда рублей.

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