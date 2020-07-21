В Ростовской области хлеборобы намолотили десять миллионов тонн зерна
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В Ростовской области хлеборобы продолжают трудится на полях. Урожай 2020 года уже превышает прошлогодние показатели. Василий Голубев сообщил о ходе уборочной страды на Дону в своём Инстаграме 24 июля.
- Донские хлеборобы намолотили уже 10 млн тонн зерна! По валовому сбору ранних зерновых мы уже лидируем на юге России. И это ещё не предел. Уборка не завершена, осталось обработать еще чуть более 12% площадей. Так что ждем окончательных добрых цифр, - подчеркнул глава региона.
По словам Василия Голубева, в настоящее время с гектара хозяйства в среднем намолачивают 34,3 центнера. Это немного больше результатов 2019 года, которые составили 33,7 ц/га.
Как стало известно, в Краснодарском крае на сегодняшний день уже завершили уборку ранних зерновых культур. Так, на Кубани намолотили примерно 9,5 миллионов тонн зерна. На Ставрополье собрали 5,2 миллионов тонн, в Волгоградской области - 3,6 миллионов тонн.
Напомним, к уборке ранних зерновых культур в Ростовской области приступили 25 июня. Основу урожая на 2020 год заложили осенью 2019 года - озимыми засеяли около 2,8 миллионов гектаров. Весной яровые посеяли ещё на 1,7 миллионах гектаров. Из общего числа зерновые культуры составила 720 тысяч гектаров.
Поддержку аграрной сфере продолжает оказывать правительство Ростовской области. Например, в 2019 году сумма выделенных средств составила 5,6 миллиардов рублей. Из которых на развитие растениеводства направили почти два миллиарда рублей.