Для самозанятых дончан в регионе действует пониженная налоговая ставка
Преимущества низкого НПД для жителей Ростовской области обсудили на онлайн-форуме «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры». Особая ставка налога на профессиональный доход приобрела популярность в период пандемии. В это время многие дончане, работающие онлайн, перешли в статус самозанятых.
По словам Сергея Бакулина, начальника отдела налогообложения юрлиц УФНС по Ростовской области, после введения специального налогового режима на Дону зарегистрировались 19 тысяч самозанятых. Благодаря этому в бюджет области поступило почти 16 миллионов рублей.
- Специальный налоговый режим введен практически во всех регионах страны, - рассказывает Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области. – На Дону налог введен 1 июля. За это время мы увидели, что низкая ставка привлекает все больше наших граждан. Теперь нам важно обсудить, как оптимизировать налогообложение в IT-сфере.
Налог на профессиональный доход — это не дополнительный, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. Так, самозанятые граждане могут оформить льготную ставку: 4% - для физлиц и 6% - для индивидуальных предпринимателей.
Зарегистрировать статус можно в специальном мобильном приложении, в личном кабинете налогоплательщика, на портале «Госуслуг», в уполномоченном банке или в налоговом органе. Воспользоваться ставкой могут все граждане РФ при условии, что их совокупный доход за год не превышает 2,4 миллиона рублей.
Кроме того, самозанятые могут получить разовый вычет – 10 тысяч рублей. В период пандемии был введен еще один налоговый бонус – 12 130 рублей (в размере МРОТ).
Поскольку самозанятые в основном работают на цифровых платформах, поддержка этой категории граждан позволит развивать IT-сферу в регионе. С 1 октября текущего года Министерство информационных технологий и связи области будет переименовано в Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи.
Так, новшеством в развитии цифровых технологий на Дону стал портал потребительского рынка Ростовской области.
- Это информационный ресурс с базой данных всех объектов потребительского рынка, - пояснила Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка региона. Сегодня каждый житель и гость региона может стать активным участником в вопросах регулирования этой сферы. Особая гордость – карта мест несанкционированной торговли.
Любой гражданин может зарегистрироваться на портале и сообщить о незаконной точке продажи. Это касается стационарной, нестационарной, сетевой, рыночной и ярмарочной торговли.
Система работает с июня этого года. За это время подано 196 обращений, и в онлайн-режиме отработано уже около 117. С ростом интереса граждан портал будет дорабатываться.
В целом, согласно инициативе губернатора, ближайшие годы должны стать для Ростовской области временем максимально широкого внедрения цифровых решений в самых разных сферах жизни, но прежде всего – в работе органов государственной власти и местного самоуправления. И конкурс «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры», реализация которого в настоящее время входит в активную фазу, станет площадкой для подготовки специалистов, способных претворить эти планы в жизнь.
- Последовательная и комплексная цифровизация всех элементов системы государственного управления – безусловно, важнейшее условие стабильного успешного развития Ростовской области на ближайшие годы. В этом контексте проведение конкурса приобретает особое стратегическое значение – именно те люди, которые войдут в его орбиту сегодня, завтра станут основой команды цифровых перемен на Дону, - отметил глава региона Василий Голубев.