Для самозанятых дончан в регионе действует пониженная налоговая ставка

Преимущества низкого НПД для жителей Ростовской области обсудили на онлайн-форуме «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры». Особая ставка налога на профессиональный доход приобрела популярность в период пандемии. В это время многие дончане, работающие онлайн, перешли в статус самозанятых.По словам Сергея Бакулина, начальника отдела налогообложения юрлиц УФНС по Ростовской области, после введения специального налогового режима на Дону зарегистрировались 19 тысяч самозанятых. Благодаря этому в бюджет области поступило почти 16 миллионов рублей.Налог на профессиональный доход — это не дополнительный, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. Так, самозанятые граждане могут оформить льготную ставку: 4% - для физлиц и 6% - для индивидуальных предпринимателей.Зарегистрировать статус можно в специальном мобильном приложении, в личном кабинете налогоплательщика, на портале «Госуслуг», в уполномоченном банке или в налоговом органе. Воспользоваться ставкой могут все граждане РФ при условии, что их совокупный доход за год не превышает 2,4 миллиона рублей.Кроме того, самозанятые могут получить разовый вычет – 10 тысяч рублей. В период пандемии был введен еще один налоговый бонус – 12 130 рублей (в размере МРОТ).Поскольку самозанятые в основном работают на цифровых платформах, поддержка этой категории граждан позволит развивать IT-сферу в регионе. С 1 октября текущего года Министерство информационных технологий и связи области будет переименовано в Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи.Так, новшеством в развитии цифровых технологий на Дону стал портал потребительского рынка Ростовской области.Любой гражданин может зарегистрироваться на портале и сообщить о незаконной точке продажи. Это касается стационарной, нестационарной, сетевой, рыночной и ярмарочной торговли.Система работает с июня этого года. За это время подано 196 обращений, и в онлайн-режиме отработано уже около 117. С ростом интереса граждан портал будет дорабатываться.В целом, согласно инициативе губернатора, ближайшие годы должны стать для Ростовской области временем максимально широкого внедрения цифровых решений в самых разных сферах жизни, но прежде всего – в работе органов государственной власти и местного самоуправления. И конкурс «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры», реализация которого в настоящее время входит в активную фазу, станет площадкой для подготовки специалистов, способных претворить эти планы в жизнь.