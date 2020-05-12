Более 13 000 представителей малого бизнеса на Дону получат поддержку

В Ростовской области более 13 000 человек зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом на брифинге в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.Глава областного минэкономразвития отметил, что предложенные президентом России меры поддержки бизнеса помогут, в частности, и самозанятым. Максим Папушенко обратил внимание, что эта категория предпринимателей в Ростовской области получит не только финансовую, но и имущественную, консультативную и образовательную поддержку. Ещё одна мера, которая была разработана недавно, - услуги по продвижению их продукции в социальных сетях. В числе мер поддержки представителей бизнеса были и те предложения, которые внесло правительство Ростовской области.Напомним, Ростовская области — один из пилотных регионов, где с января 2020 года действует налог на профессиональный доход. Благодаря этому граждане могут зарегистрировать себя в качестве самозанятых.