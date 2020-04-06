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Дистанционное обучение для школьников в Ростовской области продлили до 30 апреля

Дистанционное обучение для школьников в Ростовской области продлили до 30 апреля
В Ростовской области продлили дистанционное обучение для школ и техникумов. Учащиеся будут получать образование онлайн минимум до 30 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона. Ситуация может измениться в случае ухудшения или улучшения эпидемиологической обстановки.

Стоит отметить, что в первый же день дистанционного обучения и ученики, и преподаватели столкнулись с техническими проблемами. Министерство просвещения РФ, как сказали в правительстве, сейчас пытается решить этот вопрос.

Студенты высших учебных заведений также находятся на дистанционном обучении. Промежуточная аттестация, скорее всего, пройдёт так же в режима онлайн. Сейчас решается вопрос о защите дипломов на расстоянии.

Теги: коронавирус в Ростове-на-Дону коронавирус в Ростовской области

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