Дистанционное обучение для школьников в Ростовской области продлили до 30 апреля
В Ростовской области продлили дистанционное обучение для школ и техникумов. Учащиеся будут получать образование онлайн минимум до 30 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона. Ситуация может измениться в случае ухудшения или улучшения эпидемиологической обстановки.
Стоит отметить, что в первый же день дистанционного обучения и ученики, и преподаватели столкнулись с техническими проблемами. Министерство просвещения РФ, как сказали в правительстве, сейчас пытается решить этот вопрос.
Студенты высших учебных заведений также находятся на дистанционном обучении. Промежуточная аттестация, скорее всего, пройдёт так же в режима онлайн. Сейчас решается вопрос о защите дипломов на расстоянии.