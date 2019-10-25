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ДГТУ потратит почти 100 млн рублей на уборку здания вуза

ДГТУ потратит почти 100 млн рублей на уборку здания вуза
Донской государственный технический университет выделил 97 496 934 рубля на уборку помещений. Вуз разместил соответствующую информацию на сайте госзакупок.

В документации сказано, что исполнитель должен предоставлять клининговые услуги в течение 11 месяцев: с 1 декабря 2019-го по 30 ноября 2020 года. Подрядчику необходимо наводить чистоту как в здании ДГТУ, так и на прилегающей территории. Деньги возьмут из тех средств, которые университет самостоятельно заработал.

Дирекция ДГТУ 15 ноября определит победителя конкурса. Заявки на участие принимаются до 11 ноября.

Напомним, недавно сообщалось о том, что вуз потратит более одного миллиона рублей на новогоднюю елку.

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