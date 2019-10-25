ДГТУ потратит почти 100 млн рублей на уборку здания вуза



Донской государственный технический университет выделил 97 496 934 рубля на уборку помещений. Вуз разместил соответствующую информацию на сайте госзакупок.



В документации сказано, что исполнитель должен предоставлять клининговые услуги в течение 11 месяцев: с 1 декабря 2019-го по 30 ноября 2020 года. Подрядчику необходимо наводить чистоту как в здании ДГТУ, так и на прилегающей территории. Деньги возьмут из тех средств, которые университет самостоятельно заработал.



Дирекция ДГТУ 15 ноября определит победителя конкурса. Заявки на участие принимаются до 11 ноября.



Напомним, недавно сообщалось о том, что вуз потратит более одного миллиона рублей на новогоднюю елку.