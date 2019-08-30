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Университет в Ростове потратит 2,7 миллиона на ремонт крыши

Университет в Ростове потратит 2,7 миллиона на ремонт крыши
Ростовский вуз потратит 2 725 832 рубля на ремонт кровли одного из корпусов. Соответствующую заявку ДГТУ разместил на сайте госзакупок.

Согласно документации ремонту подлежит корпус, расположенный на улице Страны Советов. Подрядчику отводится два месяца на выполнение работ. Исполнитель должен демонтировать старое покрытие, отремонтировать стены в нескольких местах. На время, пока здание будут обновлять, его фасад следует закрыть декоративной сеткой.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 11 сентября. Победителя определят с помощью электронного аукциона, который назначен на 16 сентября.

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