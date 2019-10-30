На уборку учебных корпусов РИНХ потратит почти 25 млн рублей



Ростовский государственный экономический университет потратит почти 25 миллионов рублей на уборку учебных корпусов. Вуз разместил соответствующую заявку на сайте госзакупок.. согласно документам, подрядчик должен предоставлять клининговые услуги с 1 января по 31 декабря 2020 года.



Уборка будет проводиться в зданиях на улицах Большая Садовая, максима Горького, Тургеневская, 2-я Краснодарская, в переулках Гвардейский, Доломановский и Островского, а также в филиалах университета в Таганроге.



Подать заявки на участие в конкурсе можно до 8 ноября. Итоги конкурса подведут 12 ноября.



Также руководство вуза потратит 6 769 232 на капитальный ремонт одного из кабинетов.