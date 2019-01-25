Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовский астролог рассказала, какие планы нужно строить на будущую неделю

Ростовский астролог рассказала, какие планы нужно строить на будущую неделю
Астролог из Ростова рассказала, как Луна повлияет на жизнь горожан в ближайшие семь дней. Обратите внимание на то, какими делами заняться, а что лучше отложить на потом.

С понедельника, 28 января, по ночь на вторник Луна будет гостить у страстного Скорпиона. Из этого становится понятно, что сексуальная активность отлично впишется в энергетику периода. При этом стоит поберечь свою половую систему и не делить ложе с незнакомыми людьми. Также в это время нужно выявить всё, что ранее было покрытой тайной и скрыто, попробовать понять мотивы поведения людей. Можно пойти на разумный риск. Проводить какие-либо операции, тем не менее, не рекомендуется.

С 1:39 по 17:33 вторника Луна будет находиться в периоде «без курса». Это такой отрезок времени, когда она не взаимодействует со звёздами и планетами. Готовьтесь к тому, что задуманное может пойти не по плану. Важные события – собеседования, экзамены – лучше не назначать на это время.

Со вторника на пятницу земной спутник переходит к оптимистичному Стрельцу. Это время отлично подойдёт для презентаций, праздников, обращения за повышением зарплаты. Просто чудесным будет решение отправиться за приключениями в далёкое путешествие. Вы преуспеете в обучении, развитии, изучении иностранных языков. Обратите внимание, что вы можете упустить из виду детали, так как будете настроены на глобальное видение. Расчёты могут оказаться неточными, как и работа с документами. Поберегите печень и бёдра.

С 3:47 пятницы по 13:53 воскресенья Луна постучится в двери к основательному Козерогу. В пятницу можно записаться на маникюр. Деловая активность будет максимально успешной. Появится возможность разработать чёткий план действий и безукоризненно реализовать его.

В субботу стоит попробовать стать аскетом, в чем-то себя ограничить. Например, организовать питание по расписанию, начать меньше курить. Козерог поможет в этом, и вы обрадуетесь крепости своего духа. Эмоции в этот день будут прохладны, поэтому за повышенной зарплатой не надо идти.

Козерог любит качественные вещи, но не любит переплачивать, поэтому можно сходить на распродажу. Поберегите кости, колени и зубы.
Планета любви Венера и планета счастья Юпитер будут находиться у огненного Стрельца. Это принесёт материальный и любовный успех ему, а также Львам и Овнам.

Астролог Анна Давыдова

WhatsApp, Viber:8 918 59 522 59

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.