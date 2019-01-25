Ростовский астролог рассказала, какие планы нужно строить на будущую неделю



Астролог из Ростова рассказала, как Луна повлияет на жизнь горожан в ближайшие семь дней. Обратите внимание на то, какими делами заняться, а что лучше отложить на потом.



С понедельника, 28 января, по ночь на вторник Луна будет гостить у страстного Скорпиона. Из этого становится понятно, что сексуальная активность отлично впишется в энергетику периода. При этом стоит поберечь свою половую систему и не делить ложе с незнакомыми людьми. Также в это время нужно выявить всё, что ранее было покрытой тайной и скрыто, попробовать понять мотивы поведения людей. Можно пойти на разумный риск. Проводить какие-либо операции, тем не менее, не рекомендуется.



С 1:39 по 17:33 вторника Луна будет находиться в периоде «без курса». Это такой отрезок времени, когда она не взаимодействует со звёздами и планетами. Готовьтесь к тому, что задуманное может пойти не по плану. Важные события – собеседования, экзамены – лучше не назначать на это время.



Со вторника на пятницу земной спутник переходит к оптимистичному Стрельцу. Это время отлично подойдёт для презентаций, праздников, обращения за повышением зарплаты. Просто чудесным будет решение отправиться за приключениями в далёкое путешествие. Вы преуспеете в обучении, развитии, изучении иностранных языков. Обратите внимание, что вы можете упустить из виду детали, так как будете настроены на глобальное видение. Расчёты могут оказаться неточными, как и работа с документами. Поберегите печень и бёдра.



С 3:47 пятницы по 13:53 воскресенья Луна постучится в двери к основательному Козерогу. В пятницу можно записаться на маникюр. Деловая активность будет максимально успешной. Появится возможность разработать чёткий план действий и безукоризненно реализовать его.



В субботу стоит попробовать стать аскетом, в чем-то себя ограничить. Например, организовать питание по расписанию, начать меньше курить. Козерог поможет в этом, и вы обрадуетесь крепости своего духа. Эмоции в этот день будут прохладны, поэтому за повышенной зарплатой не надо идти.



Козерог любит качественные вещи, но не любит переплачивать, поэтому можно сходить на распродажу. Поберегите кости, колени и зубы.

Планета любви Венера и планета счастья Юпитер будут находиться у огненного Стрельца. Это принесёт материальный и любовный успех ему, а также Львам и Овнам.



Астролог Анна Давыдова



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