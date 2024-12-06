Депутаты Зернограда выступили в защиту арестованной главы города Ирины Полищук

Фото: скрин видео

Семь депутатов Зерноградского городского поселения Ростовской области выступили в защиту арестованной главы администрации города Ирины Полищук. Они записали 28-минутное видеообращение, в котором подробно рассказали о событиях, предшествовавших её задержанию.Как сообщают депутаты, 22 октября в шесть часов утра к главе администрации Зернограда Ирине Полищук домой пришли сотрудники правоохранительных органов. Её задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.По информации источника портала DonDay, глава администрации могла принять работы от подрядной организации по завышенной цене. В контракте был указан ямочный ремонт, но вместо него провели грейдирование. Стоимость выполненных работ оказалась ниже заявленной.Однако, как предполагают депутаты, истинная причина её ареста связана с громким скандалом, разразившимся в 2023 году. В августе прошлого года в Зернограде произошёл прорыв магистрального водовода. Ирина Полищук высказала предположение, что это дело рук диверсантов. Однако уже через несколько часов в правительстве Ростовской области опровергли эту информацию. Власти утверждали, что трубы прорвало из-за их изношенности.- Давление на депутатов, ложь, клевета. Все крутится вокруг городского водовода. Людям навязывается мнение, что наше многомиллиардное имущество ничего не стоит и его надо передать в государственную собственность субъекта Ростовскую область или отдать в концессию, - рассказывают депутаты.По их мнению, проводится кампания по дискредитации главы города. А истинную причину задержания Ирины Полищук они видят в ее «непокорности».В видеообращении депутаты также критикуют правоохранительные органы и бывшего губернатора Ростовской области. Они считают, что во всех структурах власти царит атмосфера вседозволенности.Сейчас Ирина Полищук находится в СИЗО. 4 декабря Зерноградский городской суд Ростовской области продлил ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 января.Депутаты призывают обратить внимание на проблемы Зерноградского района и организовать независимую экспертизу с участием представителей силовых и экономических ведомств.