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Главу администрации Зернограда оставили в СИЗО до января 2025 года

Главу администрации Зернограда оставили в СИЗО до января 2025 года
Глава администрации Зернограда Ирина Полищук останется в следственном изоляторе. Она будет находиться под стражей до 6 января 2025 года включительно. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ирину Полищук подозревают в превышении должностных полномочий. По информации источника DonDay, она могла совершить махинации с муниципальными контрактами по ямочному ремонту.

Чиновницу задержали в конце октября 2024 года. С тех пор она находится под стражей.
Фото: социальные сети
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