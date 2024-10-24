Главу администрации Зернограда Ирину Полищук отправили в СИЗО

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В Ростовской области суд арестовал главу администрации Зернограда Ирину Полищук. Чиновницу заключили под стражу до 6 декабря включительно. Заседание прошло 24 октября.Ирину Полищук подозревают в превышении должностных полномочий. По информации издания DonDay, глава администрации могла принять работы по ремонту дорог от подрядной организации по заведомо завышенной цене.Максимальное наказание по вменяемой чиновнице статье – до 10 лет лишения свободы.Отметим, что Ирина Полищук возглавляет администрацию Зернограда с 2021 года. В 2023-м ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за распространение ложной информации о прорыве магистрального водопровода в городе.