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Главу администрации Зернограда Ирину Полищук отправили в СИЗО

Главу администрации Зернограда Ирину Полищук отправили в СИЗО
В Ростовской области суд арестовал главу администрации Зернограда Ирину Полищук. Чиновницу заключили под стражу до 6 декабря включительно. Заседание прошло 24 октября.

Ирину Полищук подозревают в превышении должностных полномочий. По информации издания DonDay, глава администрации могла принять работы по ремонту дорог от подрядной организации по заведомо завышенной цене.

Максимальное наказание по вменяемой чиновнице статье – до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что Ирина Полищук возглавляет администрацию Зернограда с 2021 года. В 2023-м ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за распространение ложной информации о прорыве магистрального водопровода в городе.
Фото: соцсети
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