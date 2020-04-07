В Ростовской области появились дополнительные социальные выплаты

Донские депутаты на внеочередном 19-м заседании Законодательного собрания Ростовской области приняли пакет социальных мер, призванных помочь жителям региона в сложный период.Так парламентарии приняли Областной закон о ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно. Об этой мере поддержки семей с детьми говорил президент России в своём Послании Федеральному Собранию.Пособие в размере 5 549 рублей получат семьи, доходы которых не превышают размер прожиточного минимума (10 673 руб.) на каждого члена семьи. При этом дети и один из родителей должны быть гражданами РФ и проживать в России.Донские семьи смогут получить выплаты уже в июне 2020 года. Пособие будет выплачиваться в течение 12 месяцев. Через год потребуется его перерегистрация с учётом доходов семьи.Ещё один закон вводят дополнительные меры по предоставлению адресной социальной помощи населению. Документом увеличен в 1,5 раза прожиточный минимум при расчёте среднедушевого дохода семей для выплаты социальных пособий. Благодаря изменениям, число потенциальных получателей помощи вырастит до 60 тысяч человек. До сих пор выплату получали около 40 тысяч человек.Депутаты также проголосовали за увеличение ежемесячного вознаграждения за организацию приёмных семей для людей пожилого возраста и инвалидов. Ранее её размер составлял 1 117 рублей. С учётом нового закона, он вырос до 5 000 рублей.Следующий закон призван облегчить положение жителей Ростовской области в условиях введённых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Законодатели автоматически продлили выплаты на первого и третьего ребёнка на 6 месяцев - до 1 октября. Таким образом, получателей пособий освободили от необходимости посещать органы соцзащиты и МФЦ. Их сотрудники автоматически переоформят эту выплату.